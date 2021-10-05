Вологда, 5 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. С 6 октября на Вологодчине посещать медучреждения можно будет только по QR-кодам — сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном ковиде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, аналогичные ограничения для посещения общепита и учреждений культуры будут введены с 9 октября.

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«Ухудшение эпидемиологической ситуации, рост уровня заболеваемости и госпитализации, количества тяжелых больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией диктуют необходимость введения дополнительных ограничительных мер», — заявил вице-губернатор Антон Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине было выявлено 265 случаев COVID-19.