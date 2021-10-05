Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Контакты руководства ООН с Эфиопией поддерживаются, несмотря на высылку сотрудников организации из республики, сообщил 5 октября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Девочка из племени. Эфиопия

Дюжаррик «Несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, мы продолжим работу, насколько это возможно с имеющимися ресурсами».

Напомним, после того, как Аддис-Абеба объявила персонами нон-грата семерых сотрудников ООН, они покинули страну накануне, 4 октября. Как сообщил замофициального представителя Генсека ООН Фархан Хак, в организации надеются, что этим людям позволено будет вернуться в Эфиопию.