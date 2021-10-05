Сеул, 5 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Южнокорейская актриса Чон Хо Ён побила рекорд в Instagram. Об этом 5 октября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Актриса Чон Хо Ён

По данным СМИ, на страницу артистки в Instagram за две недели подписались более 13 млн человек. Это делает её самой популярной южнокорейской актрисой в соцсети.

ИА REGNUM напоминает, что популярность Чон Хо Ён принесла роль в сериале «Игра в кальмара». Шоу стало самым просматриваемым проектом на стриминговом сервисе Netflix.