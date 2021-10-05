Гётеборг, Швеция, 5 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Человек, которого разыскивает полиция Швеции после взрыва в центре Гётеборга, теперь официально объявлен в международный розыск. Об этом в интервью телеканалу SVT заявила прокурор Мария Торелл.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Это было сделано для того, чтобы полиция других стран могла теперь его искать», — заявила Торелл.

В частности, мужчина подозревается в разрушении многоквартирного дома и покушения на убийство. Это произошло после очень мощного взрыва в жилом квартале Гётеборга неделю назад, в результате которого произошло возгорание трех лестничных клеток. Спустя неделю после происшествия полиция так и не нашла подозреваемого.

«Утром я отправила запрос на объявление его в международный розыск», — добавила прокурор.