Курган, 5 октября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 5 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 145 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 5 октября 2021 года выявлено 34 209 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 5 октября вылечились 30 792 человека, скончались 723 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).