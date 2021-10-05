Киреевск, Тульская область, 5 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Тульской области возбуждено уголовное дело после госпитализации ребёнка с COVID-19 в результате несвоевременного оказания ему медицинской помощи. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что врач шесть дней не приходил на вызов домой к 11-летнему жителю Киреевского района, в результате чего ребёнок с коронавирусом оказался в реанимационном отделении больницы.

По результатам проведённой проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрошены родитель ребёнка, работники детской поликлиники и выезжавшие по вызову сотрудники скорой помощи, изъята необходимая медицинская документация. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям сотрудников ГУЗ «Киреевская районная больница».

Сообщается, что расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе оперативного совещания также сообщил, что лично взял на контроль данную ситуацию.

Собственные проверки по факту инцидента проводят также региональная прокуратура и министерство здравоохранения Тульской области.