Милан, Италия, , 20:02 — REGNUM Сильвио Берлускони остается центральной фигурой коалиции правых партий Италии, заявил во вторник, 5 октября, вице-президент партии Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

Сильвио Берлускони European People's Party

В качестве доказательства особого положения Берлускони он напомнил о недавнем звонке Ангелы Меркель, которая лично поздравила экс-премьера Италии с днем рождения.

Рейтинг партии Берлускони (около 7%) заметно ниже, чем у двух других правых партий, «Братьев Италии» и «Лиги» (по 20−22%). При этом для формирования правящей коалиции после досрочных или регулярных выборов без Берлускони другим правым партиям не обойтись.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли местные выборы. Леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Мэров Рима, Турина и Триеста выберут во втором туре, соперничать будут кандидаты от правых и леволибералов.