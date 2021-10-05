Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 принято решение срочно увеличить число ковидных коек. Дополнительно 50 пациентов сможет принять инфекционный стационар, развёрнутый на базе горбольницы № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 октября.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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Лечебное учреждение получило около 25 млн рублей на покупку медицинского оборудования для 50 коек. Теперь ковидный госпиталь рассчитан на 560 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в Ростовской области коечный фонд загружен почти на 95%. Около 5% свободных мест осталось в провизорных госпиталях. В стационарах лечение получают более 4,3 тыс. пациентов с коронавирусом.