Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Сети появился новый тизер-трейлер телесериала «Миротворец» об одноимённом персонаже комиксов DC. Его опубликовали 5 октября на YouTube-канале сервиса HBO Max.

Скриншот из трейлера сериала с YouTube «Миротворец»

В ролике показано, как оперативники Аманды Уоллер смеются над костюмом главного героя. Напомним, что роль Миротворца в шоу вновь исполнил Джон Сина.

Премьера «Миротворца» запланирована на 16 января 2022 года. Шоу выйдет на сервисе HBO Max.