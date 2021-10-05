Тамбов, 5 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области отопление включили почти в 98% учреждений социальной сферы и 85% многоквартирных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

ИА REGNUM Батарея

По данным управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, к 5 октября к теплу подключены 1187 учреждений социальной сферы и 3096 многоэтажек.

Отапливаются 278 из 284 детских садов, из 516 учебных заведений — 509, из 417 медицинских учреждений — 400. Из 3664 многоквартирных домов отапливаются 3096.