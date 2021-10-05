Милан, Италия, 5 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Движение Italexit Джанлуиджи Парагоне набрало 2,99% на местных выборах в Милане, сообщили в министерстве внутренних дел во вторник, 5 октября.

Pava Флаги Италии и ЕС

Таким образом, сторонникам выхода Италии из ЕС не хватило лишь 0,01% для того, чтобы провести своего кандидата в городской совет.

Как сообщалось ранее, леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Мэров Рима, Турина и Триеста выберут во втором туре, соперничать будут кандидаты от правых и леволибералов.