Элиста, 5 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Калмыкии состоялся торжественный приём по случаю Международного дня учителя. Обращаясь к педагогам, глава республики Бату Хасиков отметил, что не только в этот праздничный день миллионы людей по всему миру с любовью и благодарностью вспоминают своих учителей.

День учителя. Советская открытка

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«Всех их мы любим и поддерживаем. Для нашей республики понятие и звание учителя всегда являлось очень важным. Учителя были, есть и будут достойными членами нашего общества», — отметил Хасиков.

В ходе торжественного собрания учителям Калмыкии были вручены благодарности и премии.