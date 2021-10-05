Рим, , 19:51 — REGNUM Низкая явка граждан Италии на местные выборы — вина и ответственность политиков, заявил во вторник, 5 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Fabio Visconti

Как сообщалось ранее, в регионах, где проходили выборы, средняя явка составила менее 55%, что стало рекордно низким результатом.

Итоги выборов правых тоже не удовлетворяют, и в этом тоже некого винить, кроме самих себя, добавил Сальвини.

Как сообщалось ранее, леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Мэров Рима, Турина и Триеста выберут во втором туре, соперничать будут кандидаты от правых и леволибералов.