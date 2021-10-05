Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Пользователь с ником IndyDrew85 рассказал, что его 70-летний дедушка провёл более двух тысяч часов реального времени в игре Red Dead Redemption 2. Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

Rockstar Studios Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2

По словам IndyDrew85, он подарил своему дедушке Xbox с установленной Red Dead Redemption 2 ещё три года назад. Пенсионер провёл в игре больше 87 дней — за это время ему удалось получить только 92% достижений.

Напомним, что Red Dead Redemption 2 — это приключенческий экшен от компании Rockstar Games. Релиз игры состоялся в 2018 году.