София, 5 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Сроки выполнения работ по Общенациональной переписи населения Болгарии могут быть пересмотрены в сторону увеличения в том случае, если соответствующие статистические группы не предоставят официальной Софии отчет о проделанной работе до 10 октября нынешнего года, передаёт 5 октября Болгарское радио.

V-2020.org Перепись населения

По некоторым данным, в ряде регионов республики работа агентов государственной службы статистики Болгарии осложнена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а в некоторых населенных пунктах — по причине регулярного отключения электроэнергии соответствующие анкеты заполняются вручную.

«Нам необходимо дополнительное время для обработки получаемой информации, — говорится в заявлении представителей региональной комиссии госстата республики в городе Перник (Западная Болгария). — Если понадобится, наши специалисты потребуют от правительства не только продления сроков переписи населения, но и выделения дополнительных бюджетных средств на работу агентов».

Напомним, общенациональная перепись населения Республики Болгария стартовала 7 сентября. Изначально она проводилась исключительно в онлайн-режиме, однако с 18 сентября к работе в соответвующей сфере подключились зарегистрированные эмиссары госстата республики.

Согласно результатам переписи населения Болгарии, проводившейся десять лет назад, в 2011 году население этой страны составляло 7 364 570 человек.