5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Российская Федерация «создает хаос» на рынке в Европе из-за «накручивания» цен на газ.

Мирослава Романенко, , 23:28 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация создает хаос на рынке в Европе из-за «накручивания» цен на газ, и заявляет о готовности совместно с Польшей противодействовать «угрозам энергетической безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Москали виноваты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным пресс-службы МИД Украины, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры со своим польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Северный поток — 2» подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента», — цитирует главу МИД Украины пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау Mfa.gov.ua

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление Дмитрия Кулебы.

«А Норвегия, значит, белая и пушистая, пусть бы они больше бы продавали. На РФ приходится 35% общего объема, чего этот… гонит пургу?» — отреагировал Сергей В.

«Россия выполняет все свои европейские контракты и даже сверх того. Столько лет боролись с засильем русского газа, ну вот его меньше стало. Третий энергетический пакет против русского газа приняли в ЕС, а теперь вы обязаны поставлять газ. А стратегический партнёр США свой газ реализует на азиатских рынках», — написала Галина С.

«А зачем тогда вы хотите транзит?» — не понимает Стефано Ди Лоренцо.

«Вообще-то создание спотовой биржи была идея англичан. Сами себя перехитрили, а теперь ищут, на кого стрелки перевести. Больше «дружите» с англосаксами и познаете несоизмеримость глубин *опы, в которую попадете благодаря им…» — добавил Александр П.

«Уже даже немцы официально заявили, что не стоит винить только Россию. Но официальная упоротость по ходу тяжелее бытовой… За неё платят деньги…» — пишет Александр.

«Умные европейцы подписывают долгосрочные контракты, а глупые — кто им доктор?» — отреагировал Александр Л.

«Вот странно, взлёт цен вызвало отсутствие СПГ из США, а угрожает энергетической безопасности Россия», — написал Алексей И.

«Тяжко им, наверное, когда знаешь правду, но гавкнуть на хозяина не можешь», — пишет Артем Т.

«Как это нарушает безопасность Украины, вы же лет шесть кричали остаточнэ прощавай (окончательное прощай — М.Р.) и что вы слезли с газовой иглы. От «агрессора» хотят деньги получать, а это «агрессор» не дает», — добавил Стас К.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так просто не покупайте у России, остановите прокачку газа, и все наладится», — не без сарказма отметил Сергей Х.

«Хаос полнейший! Белоруссия по $128. Германия по $220. Венгрия по $300 (примерно). Молдавия по $790. А… [Украина] по $1300. Бардак», — пишет Лин Саха.

«Россия строго придерживается своих контрактных обязательств. О чём этот… вообще?» — поинтересовался Константин Ш.

«Чем больше таких заявлений, тем ближе строительство СП-3!!!» — подытожил Владимир Т.

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