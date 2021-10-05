Рим, 5 октября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В трех городах Италии пройдут вторые туры местных выборов, сообщили в министерстве внутренних дел во вторник, 5 октября.

Турин

В первом туре 3−4 октября не удалось выбрать мэров Рима, Турина и Триеста. Второй тур состоится 17 октября. Выбирать граждане будут между кандидатами от правых и леволибералов.

Как сообщалось ранее, леволибералы выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе. Правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии.