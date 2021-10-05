Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Донецкой народной республики, а ныне председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай займёт место в Государственной думе РФ по списку от Ростовской области. Это следует из документов, опубликованных на сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документам, Бородай прошёл в Госдуму РФ восьмого созыва по списку от Ростовской области. Это стало возможным после того, как от мандата отказался заместитель председателя донского парламента Вячеслав Василенко.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы восьмого созыва показали, что население выбирает народных избранников рационально. Так прокомментировал результаты выборов на Дону политолог, руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов. По его словам, выборы были конкурентные.