Екатеринбург, 5 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший сотрудник милиции отдан под суд за стрельбу по людям. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

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По данным следствия, 48-летний гражданин вечером 30 мая незаконно лишил человека свободы, а затем когда запертый им человек всё же убежал, открыл стрельбу по увиденным на улице людям. От его пуль пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Также оказались повреждены восемь автомобилей, а также павильон и здание на улице Бородина. Размер ущерба собственникам превысил 1,5 млн рублей.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что обвиняемого уволили из системы МВД ещё в 2011 году. В его двухкомнатной квартире обнаружили охотничий карабин «Вепрь», выпущенный в 1965 году, а также много гильз, неиспользованных боеприпасов и пустых бутылок из-под алкоголя.