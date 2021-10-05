Брдо, Словения, , 20:11 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис призвал ЕС ускорить обсуждение европейской стратегической автономии и принять четкие обязательства в отношении перспектив вступления стран Западных Балкан. Об этом он заявил на пресс-конференции в словенском городе Брдо 5 октября.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая перед СМИ по прибытии на конференцию Европейской народной партии, премьер-министр Греции подчеркнул, что прошло 18 лет с момента саммита ЕС-Западные Балканы, состоявшегося в Салониках в 2003 году, который, по его словам, «впервые открыл европейские ворота для стран Западных Балкан». «Время истекает, — подчеркнул он далее, ‑ и если Европейский союз будет отсутствовать в этом регионе, нет сомнений в том, что другие поспешат заполнить образовавшуюся пустоту».

Мицотакис находится в Словении, чтобы также принять участие в неофициальном заседании Европейского Совета и саммите ЕС-Западные Балканы, которые состоятся 5 и 6 октября соответственно. Среди прочего, он также проинформирует своих европейских коллег о греко-французском стратегическом соглашении, недавно подписанном в Париже.