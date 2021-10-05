Прививку от коронавируса сделали около 325 тыс. жителей Мордовии
Саранск, 5 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Мордовии до настоящего момента сделали прививку от коронавируса около 325 тыс. человек. Об этом сообщил главный внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения республики Михаил Чумаков.
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Оба компонента вакцины получили около 290 тыс. жителей республики.
Чумаков уточнил, что в майские праздники прививку делали по 200 человек в сутки, в июне — 500 человек, в августе — по 700 человек, в июле — до 3 тыс. человек в день.
«Сейчас ситуация складывается так, что мы прививаем в период эпидемиологического подъема. Нет другого выхода. Даже небольшой уровень антител, который вырабатывается у человека после иммунизации, через 5−6 дней, в определенной степени снижается тяжесть клинической картины проявления ковида», — добавил он.
Сейчас в Мордовии вакцинировались 41,8% от всего взрослого населения республики, для формирования коллективного иммунитета, по обновленным рекомендациям, необходимо привить около 80% — около 500 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в республике выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 85 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 546 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 24 454 жителя Мордовии. 578 человек скончались от коронавируса как от основной причины. В инфекционных стационарах республики лечение получают 2303 человека.
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