Люксембург, 5 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Министры финансов стран Еврозоны признали прогресс Греции в осуществлении реформ, несмотря на проблему пандемии коронавируса, заявил президент Еврогруппы Пасхаль Донохью во время встречи в рамках 11-го доклада об усиленном надзоре за Грецией. Встреча прошла в Люксембурге 4 октября, сообщает AMNA.

Греция

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил журналистам во время пресс-конференции после встречи, что Греция демонстрирует явные признаки восстановления благодаря постепенному открытию экономики и очень сильным периодам туризма, несмотря на произошедшие в августе пожары. По его словам, Греция выполнила свои конкретные обязательства в области приватизации, налогового администрирования, образования и государственного управления.

Глава Европейского механизма стабильности Клаус Реглинг отметил, что темпы восстановления экономики Греции намного выше, чем прогнозировалось до недавнего времени, и сказал, что не удивится, если они достигнут 6% ВВП к 2021 году. Он также отметил прогресс в реформах, но указал, что государственный долг сейчас выше, чем до пандемии, и за ним следует внимательно следить.