Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Британский кинорежиссёр Энди Серкис прокомментировал сцену после титров в фильме «Веном 2». Об этом 5 октября сообщает портал Shazoo.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

По словам Серкиса, продюсеры картины с самого начала хотели, чтобы в «Веноме» появился Человек-паук. Однако режиссёр решил сначала «глубже погрузиться во вселенную» персонажа, а только после этого вводить в сюжет популярного супергероя.

Добавим, что сцена после титров в «Веноме 2» связывает фильм Энди Серкиса с основной киновселенной Marvel. В ней показали Человека-паука в исполнении Тома Холланда.