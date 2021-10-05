Курск, 5 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Курской области бригада санитарной авиации эвакуировала из Поныровской центральной районной больницы двух детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вертолет скорой помощи

Два ребёнка, одному из которых семь, а другому — 12 лет, получили тяжёлые черепно-мозговые травмы в результате ДТП. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое. После обследований и консультаций со специалистами пациентов решили транспортировать в областной центр.

Сейчас состояние детей оценивается как стабильное. Один больной находится в палате нейрохирургического отделения областной клиники, второй — в областной детской больнице № 2.