Минск, 5 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Ложную информацию о якобы задержании в Москве известного белорусско-российского политолога Дмитрия Болкунца распространил 5 октября Youtube-канал «InfoSpecNaz Беляков». В сообщении также сказано, что эту информацию «подхватило ОНТ» — государственный телеканал Белоруссии, столь же достоверный источник информации, как и «Инфоспецназ» известного в узких кругах «батьколюба» Дмитрия Белякова.

Дмитрий Болкунец Дмитрий Болкунец, политолог Белоруссия

«Вчера пришла информация к нам вечером от наших соратников: засняли в аэропорту, в «Шереметьево» человека, похожего на Болкунца. Его сразу «приняли» российские полицейские и увели прочь, как говорится — не проходя пограничный контроль. Сегодня, уже сейчас мне прислали, подтвердили информацию, что он находится в управлении полиции в аэропорту «Шереметьево» и решается вопрос о его экстрадиции», — поведал Беляков.

Он также заявил, что Дмитрий Болкунец своим якобы состоявшимся въездом на территорию России якобы решил совершить такой же поступок, как и российский оппозиционер Алексей Навальный. Беляков считает, что «сейчас Запад начнёт новый этап большой игры через Димку Болкунца».

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Напомним, Алексей Навальный возвратился в Россию из Германии через российский аэропорт. Дмитрий Болкунец покинул Россию весной из-за опасений выдачи «правоохранительным органам» Белоруссии. На малой родине на него завели уголовное дело по обвинению в «оскорблении президента».

На самом деле скрывающийся от уголовного преследования Дмитрий Болкунец не прилетал в Москву и, по собственным словам, сейчас находится в Таллине. Оттуда он продолжает выступать с комментариями для прессы и видеообращениями к подписчикам своего Youtube-канала.

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