Москва, 5 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет в России будет использоваться вакцина «Спутник V» в значительно пониженной концентрации. Об этом сообщил 5 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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При этом, по его словам, полный курс вакцинации также будет предусматривать введение двух доз препарата, сообщает РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе правительство России выделило более 100 миллионов рублей Центру имени Гамалеи на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» среди подростков.

Испытания «Спутник V» среди лиц 12−17 лет проводятся в России с начала июля. Первая и вторая фазы исследований проводились c участием 100 добровольцев на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой.