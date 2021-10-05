Вашингтон, 5 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Сети появился первый геймплейный трейлер необычной стратегической игры под названием Ratten Reich. Его опубликовали 5 октября на YouTube-канале издания IGN.

Крыса

Игра расскажет о суровой войне между антропоморфными крысами, мышами, ящерицами и тараканами. В данный момент проходит сбор средств на выпуск Ratten Reich на сервисе Kickstarter.

Ожидается, что релиз проекта состоится в 2022 году. Игра будет доступна на PC.