Москва, 5 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Исполнитель и комик Александр Ревва стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром». Выпуск с его участием доступен на канале Gazgolder с 5 октября.

Andrew Butko Александр Ревва

На шоу Ревва рассказал о конфликте с рэпером Моргенштерном, любимом досуге, а также о том, как появился его сценический образ — Артур Пирожков. «Я просто придумал себя. То есть Артур Пирожков — это мои фантазии, мечты некрасивого мальчика. У меня были комплексы», — признался артист.

Ранее Александр Ревва стал обладателем премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Артист года». Данный факт расстроил Моргенштерна, являвшегося одним из номинантов, из-за чего во время церемонии у них произошёл конфликт.