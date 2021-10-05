Вашингтон, 5 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Сбой произошёл в работе Instagram 5 октября, по данным мониторингового ресурса Downdetector.

(сс) Joseph Chan Зависает в Instagram

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глобальный сбой в системе Facebook, включающей такие сервисы этой компании как WhatsApp и Instagram, произошёл накануне, 4 октября.

Сегодня во второй половине дня сбой был зафиксирован в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн».