Владимир, , 19:24 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин 5 октября представил временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева кураторам всех блоков областной администрации, руководителям Законодательного собрания, органов судебной системы региона, территориальных управлений федеральных ведомств и структур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Алексей Ерёмин обозначил самые важные для Владимирской области с точки зрения федерального центра задачи: динамичное развитие экономики, повышение качества жизни граждан, увеличение рождаемости, раскрытие туристического потенциала, повышенное внимание укреплению сфер образования и здравоохранения.

«Президент России оказал мне высокое доверие временно исполнять обязанности главы такого значимого региона. И сейчас моя главная задача — завоевать доверие и уважение жителей Владимирской области. Сделаю для этого всё от меня зависящее. Искренне благодарю Владимира Сипягина за то, что оставил существенный задел для дальнейшего развития региона. Потенциал области — огромен. Работа нам предстоит большая и непростая, поэтому рассчитываю на вашу поддержку», — отметил Александр Авдеев.

Во встрече принял участие бывший глава региона Владимир Сипягин. Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь он будет представлять фракцию ЛДПР в Государственной думе восьмого созыва.

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