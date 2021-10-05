Владимир, 5 октября 2021, 19:24 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин 5 октября представил временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева кураторам всех блоков областной администрации, руководителям Законодательного собрания, органов судебной системы региона, территориальных управлений федеральных ведомств и структур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Алексей Ерёмин обозначил самые важные для Владимирской области с точки зрения федерального центра задачи: динамичное развитие экономики, повышение качества жизни граждан, увеличение рождаемости, раскрытие туристического потенциала, повышенное внимание укреплению сфер образования и здравоохранения.
Во встрече принял участие бывший глава региона Владимир Сипягин. Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь он будет представлять фракцию ЛДПР в Государственной думе восьмого созыва.
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