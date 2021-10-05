Саранск, , 19:23 — REGNUM На пост председателя правительства Мордовии депутаты Государственного собрания республики согласовали кандидатуру Владимира Сидорова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров Пресс-служба Госсобрания Мордовии

Кандидатуру Сидорова для согласования внес глава Мордовии Артем Здунов, охарактеризовав его как опытного и грамотного управленца, крепкого хозяйственника, хорошо владеющего информацией о социально-экономической ситуации в родном для себя регионе. Назначение Сидорова поддержали абсолютное большинство депутатов.

На должность первого вице-премьера согласована кандидатура Игоря Фейгина. Зампредами правительства республики назначены Александр Герасин, Инсаф Хайруллин, Наталья Таркаева, Галина Лотванова, Раиса Цыбизова и Игорь Чадов. Последний также возглавит министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.

ИА REGNUM напоминает, Владимир Сидоров работает в правительстве Мордовии с 2008 года, когда он был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия — зампредом правительства республики. В 2013 году был назначен первым вице-премьером. В феврале 2021 года Здунов назначил Сидорова председателем правительства в статусе исполняющего обязанности до формирования нового состава правительства региона.