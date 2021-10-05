Ростов-на-Дону, , 19:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону принято решение сделать должность главного архитектора самостоятельной. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Табличка «Памятник архитектуры» Антон Привальский © ИА Красная Весна

«Должность главного архитектора мы решили сделать самостоятельной. Главный архитектор должен заниматься только архитектурой. Кандидатуру на этот пост пока подбирают», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону был назначен директор городского департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Глеб Мельников, временно исполняющий обязанности руководителя с начала 2021 года.

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