Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону принято решение сделать должность главного архитектора самостоятельной. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Антон Привальский ИА Красная Весна Табличка «Памятник архитектуры»

«Должность главного архитектора мы решили сделать самостоятельной. Главный архитектор должен заниматься только архитектурой. Кандидатуру на этот пост пока подбирают», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону был назначен директор городского департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Глеб Мельников, временно исполняющий обязанности руководителя с начала 2021 года.