Париж, 5 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Компания Ubisoft всё ещё набирает разработчиков для работы над игрой Beyond Good & Evil 2. Об этом 5 октября сообщает издание Game Rant.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

В данный момент Ubisoft ищет программистов в области 3D. Таким образом, игра всё ещё находится в разработке.

Добавим, что Ubisoft не публиковала никакую информацию о сиквеле Beyond Good & Evil с 2018 года. Из-за этого многие фанаты решили, что компания решила отменить разработку игру.