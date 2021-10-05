Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Ростовской области выделят более 56 млн рублей на обеспечение больниц кислородом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 5 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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Средства, выделенные из региональной казны, будут направлены на закупку дополнительных концентраторов кислорода, кислородных баллонов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года нескольким больницам Ростовской области были выделены деньги на покупку концентраторов кислорода. Более 22 млн рублей распределили между лечебными учреждениями, расположенными в 17 муниципальных образованиях Дона. Затем на закупку дополнительных кислородных баллонов и концентраторов кислорода было выделено более 68 млн рублей.