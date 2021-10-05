Москва, 5 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Американское вмешательство в предстоящие в Венесуэле местные выборы ожидают в Каракасе, заявил 5 октября во время выступления в Москве посланник президента республики Адан Чавес.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Отметив, что в Венесуэле идёт подготовка к выборам в местные органы власти, запланированным на 21 ноября, Чавес сказал, что США пытаются вмешаться в выборы в тех странах, «где у них есть интересы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Венесуэлу на выборы приедут наблюдатели из ЕС.