Иерусалим, 5 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Совершивший побег из израильской тюрьмы «Гильбоа» и вновь возвращённый за решётку Мохаммад Арда, объявил бессрочную голодовку против «жестких условий изоляции», сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Pixabay.com В тюрьме

По словам его адвоката, Карима Аджва, который посетил его в южной тюрьме Ашкелоа, «он объявил голодовку, требуя улучшения условий содержания под стражей, а также отказа администрации от карательных мер, принятых против него».

По утверждению Аджвы, администрация тюрьмы поместила Арду в двухнедельное одиночное заключение в тесной камере, ввела двухмесячный запрет на посещения родственников и на доступ в столовую. Кроме того, на осужденного наложены финансовые штрафы.

Хотя 14-дневное одиночное заключение является стандартным внутренним тюремным наказанием, авторы издания считают, что израильская тюремная система сможет продлевать его почти бесконечно.

Напомним, Мохаммед Арда — один из шести палестинских заключенных, совершивших 6 сентября побег из тюрьмы «Гильбоа» на севере Израиля.

Израильские власти провели армейскую операцию по поиску и повторному аресту беглецов.

Два последних беглеца, Айхам Камамджи и Мунадел Инфаат, были задержаны 19 сентября в Дженине, на севере Западного берега после двухнедельных поисков.

Перед помещением в одиночные камеры все шестеро заключенных, по словам адвокатов, подверглись жестким допросам израильской полиции и сотрудников спецслужб, при этом некоторые из заключенных сообщили о физическом и психологическом насилии.

До побега четверо из шести беглецов отбывали пожизненное заключение, а двое содержались под стражей в ожидании военного суда. Приговоренные были признаны виновными в совершении нападений на израильские военные и гражданские объекты. Пятеро из них связаны с палестинской группировкой «Исламский джихад"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), а один является высокопоставленным членом вооруженного крыла ФАТХ, палестинской группировки, доминирующей в Палестинской автономии.