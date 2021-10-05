Тбилиси, 5 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Роман Гоциридзе считает, что правящая партия «Грузинская мечта» несмотря на формальную победу, на самом деле потерпела неудачу в крупных городах Грузии, 5 октября сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Флаг Грузии

«Правительство потеряло все крупные города. 40% поддержки — в Тбилиси и 37−38% — в других городах. Крупные города и районные центры повернулись спиной к правительству. Вы спросите, как же они взяли столько голосов в деревнях? Разве сельское население менее сознательно городского? Ничуть. Сельское население также сознательно, но в сёлах и небольших населённых пунктах гораздо сильнее давление на индивидуума, там нет защитного механизма. А в большой социальной среде нелегко подкупить и запугать. Они получили голоса, в основном, в небольших населённых пунктах и амбарах, традиционно из районов, населённых этническими меньшинствами», — заявил Роман Гоциридзе.

Гоциридзе назвал решение грузинского парламента о приостановлении депутатского статуса лидера оппозиции Ники Мелия «позорным». Он также считает, что у оппозиции есть очень хорошие шансы на победу во втором туре местных выборов. По словам Гоциридзе, если Мелия победит в Тбилиси, то это будет «концом «Грузинской мечты».

Напомним, что на состоявшихся 2 октября выборах в местные органы власти больше всего голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта», однако в нескольких крупных городах, в том числе и Тбилиси, должен состояться второй тур голосования. Компактно проживающие же в Грузии этнические меньшинства, азербайджанцы и армяне, во время выборов всегда поддерживают действующую власть, так как опасаются подвергнуться репрессиям с её стороны.