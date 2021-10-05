Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Ростовской области число привитых от COVID-19 жителей приближается к 1,5 млн человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании на Дону приняли 1 млн 580,68 тыс. человек (+ 4 605 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 492,66 тыс. человек (+ 5 178 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом растёт. Вместе с тем увеличился суточный прирост смертей от COVID-19.