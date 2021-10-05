Москва, 5 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Певец Прохор Шаляпин высказался относительно обвинений в попытке нажиться на смерти его жены Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом 5 октября сообщает издание StarHit.

Скриншот с YouTube Прохор Шаляпин

«Остановите это мракобесие, основанное на смерти человека, оставьте свои глупейшие версии о пиаре и наследстве», — обратился к недоброжелателям Шаляпин. «И не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками… которые пытаются так грязно и неуместно обвинять меня и покойную жену в пиаре», — пригрозил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Азиза назвала смерть жены Прохора Шаляпина его «пиар-ходом». По её мнению, артист использует «все средства» ради общественного внимания.