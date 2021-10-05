5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Рады от партии «Слуга народа» Егора Чернева о том, что широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, нежели прямое «вторжение» Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 23:29 — REGNUM Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, нежели прямое «вторжение» Российской Федерации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Рады от партии «Слуга народа», глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев.

Украинский солдат Mil.gov.ua

«Широкомасштабная война с Белоруссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России», — написал политик, добавив, что почву для такого сценария президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы уже давно готовит.

«Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, «чтобы сделать Украину украинской». Это и откровенные провокации вроде «обстрела» белорусского пограничного знака с территории Украины», — добавил политик.

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Заявление украинского депутата в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Шарий.net». Также заявление депутата Рады обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый», VESTI и 112.ua. Многие критически оценили заявление украинского политика, также пояснив появление заявления необходимостью отвлечения внимания от темы офшоров Зеленского.

Егор Чернев Sofia 326

«А с Венгрией когда?» — спросил Артем П.

«С Россией «воевали», «воевали», а она так и не явилась на войну. Теперь с Белоруссией будем «воевать», — отреагировала Виктория В.

«Ну, если Вашингтон в плен не берёт, то не Москве же сдаваться! Лучше уж Бацьке! А то скоро вообще никто на*ер ни в какой плен не возьмёт…» — добавил «Ели Мясо Мужики».

«Как там было в старом анекдоте… Давайте уже объявим войну всем и будем выбирать, кому бы сдаться…» — написал Евгений К.

«Нет слов, давайте разо*ремся со всеми соседями. Если Лукашенко остановит поставки ГСМ — нам *опа!» — пишет Руслан С.

«Беларусь в курсе, что она на нас войной идет???» — спросила Елена.

«На восьмом году «российско-украинской войны» Путин начал-таки «планировать нападение» на Украину. Скорее всего, он «вторгнется» с помощью белорусских военных, потому что конные буряты уже вышли на пенсию…» — смеется Inna.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время морской прогулки в Сочи Kremlin.ru

«Только внешними врагами порой можно объяснить народу внутренние проблемы. Старая придумка, как мир», — добавил Дмитрий Н.

«Зачем на нас нападать, Украина сожрёт сама себя», — отметил Александр.

«Венгры тоже не дремлют. А они часть НАТО. Но самая потужная (мощная — О. П.) армия континента и на три фронта смогёт!» — иронизирует Alex M.

«Нападение со стороны России уже не работает? Что-то новенькое надо придумать… Восьмой год втюхивают эту дичь с войной… Но чем дальше в лес, тем жирнее партизаны! И находятся же те, кто верит», — отреагировала Анжелика И.

На белорусской пограничной заставе Gpk.gov.by

«8 лет работало и еще 28 проработает», — ответил Анжелике И. «СанСаныч».

«Война сейчас идёт у власти с народом Украины за выживание, а касательно ненормальных заявлений члена Зе-команды я комментировать не буду, скажу лишь — сами доигрались, не нужно ни с кем ссориться и лезть куда не просят», — написал Никита.

«Очередная страшилка. Прекрасно! Надо же держать народ в тонусе!» — отметил Frodo.

«Им достаточно прекратить поставлять дизель в посевную и уборочную, и газ, и электрику зимой. И всё —… [конец] котенку», — написал Dimka.

«Ещё инопланетян нельзя забывать, тоже могут напасть», — смеется Сергей К.

«Когда им начнут справки выдавать о невменяемости? Семь лет «нападал» Путин, не напал… теперь Бацька будет нападать», — добавил Aleksandr Z.

«В ближайшие дни ждите много разных «аншлаговых» заявлений. Заработала пропагандистская машина по отвлечению внимания электората от скандальных офшорных тем. Ну какие офшоры? Война во дворе!!!» — пояснил Андрей.

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