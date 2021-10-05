Оксана Переможенко, 5 октября 2021, 23:29 — REGNUM Широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, нежели прямое «вторжение» Российской Федерации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Рады от партии «Слуга народа», глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев.
«Широкомасштабная война с Белоруссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России», — написал политик, добавив, что почву для такого сценария президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы уже давно готовит.
«Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, «чтобы сделать Украину украинской». Это и откровенные провокации вроде «обстрела» белорусского пограничного знака с территории Украины», — добавил политик.
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Заявление украинского депутата в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Шарий.net». Также заявление депутата Рады обсудили читатели телеграм-каналов «Наглый», VESTI и 112.ua. Многие критически оценили заявление украинского политика, также пояснив появление заявления необходимостью отвлечения внимания от темы офшоров Зеленского.
«А с Венгрией когда?» — спросил Артем П.
«С Россией «воевали», «воевали», а она так и не явилась на войну. Теперь с Белоруссией будем «воевать», — отреагировала Виктория В.
«Ну, если Вашингтон в плен не берёт, то не Москве же сдаваться! Лучше уж Бацьке! А то скоро вообще никто на*ер ни в какой плен не возьмёт…» — добавил «Ели Мясо Мужики».
«Как там было в старом анекдоте… Давайте уже объявим войну всем и будем выбирать, кому бы сдаться…» — написал Евгений К.
«Нет слов, давайте разо*ремся со всеми соседями. Если Лукашенко остановит поставки ГСМ — нам *опа!» — пишет Руслан С.
«Беларусь в курсе, что она на нас войной идет???» — спросила Елена.
«На восьмом году «российско-украинской войны» Путин начал-таки «планировать нападение» на Украину. Скорее всего, он «вторгнется» с помощью белорусских военных, потому что конные буряты уже вышли на пенсию…» — смеется Inna.
«Только внешними врагами порой можно объяснить народу внутренние проблемы. Старая придумка, как мир», — добавил Дмитрий Н.
«Зачем на нас нападать, Украина сожрёт сама себя», — отметил Александр.
«Венгры тоже не дремлют. А они часть НАТО. Но самая потужная (мощная — О. П.) армия континента и на три фронта смогёт!» — иронизирует Alex M.
«Нападение со стороны России уже не работает? Что-то новенькое надо придумать… Восьмой год втюхивают эту дичь с войной… Но чем дальше в лес, тем жирнее партизаны! И находятся же те, кто верит», — отреагировала Анжелика И.
«8 лет работало и еще 28 проработает», — ответил Анжелике И. «СанСаныч».
«Война сейчас идёт у власти с народом Украины за выживание, а касательно ненормальных заявлений члена Зе-команды я комментировать не буду, скажу лишь — сами доигрались, не нужно ни с кем ссориться и лезть куда не просят», — написал Никита.
«Очередная страшилка. Прекрасно! Надо же держать народ в тонусе!» — отметил Frodo.
«Им достаточно прекратить поставлять дизель в посевную и уборочную, и газ, и электрику зимой. И всё —… [конец] котенку», — написал Dimka.
«Ещё инопланетян нельзя забывать, тоже могут напасть», — смеется Сергей К.
«Когда им начнут справки выдавать о невменяемости? Семь лет «нападал» Путин, не напал… теперь Бацька будет нападать», — добавил Aleksandr Z.
«В ближайшие дни ждите много разных «аншлаговых» заявлений. Заработала пропагандистская машина по отвлечению внимания электората от скандальных офшорных тем. Ну какие офшоры? Война во дворе!!!» — пояснил Андрей.
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