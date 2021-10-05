Владимир, 5 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Во Владимирской области в связи с отставкой губернатора Владимира Сипягина прекращены полномочия пяти его заместителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе областной администрации.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Прекращены полномочия первых заместителей губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко и Александра Ремиги, временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Григория Вишневского и Германа Елянюшкина, заместителя губернатора, руководителя представительства областной администрации при правительстве России Михаила Коротаева.

Трудовые договоры с ними прекращены в связи с истечением срока их действия.

Продолжит работу на прежней должности первый заместитель губернатора, директор департамента финансов Вячеслав Кузин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Владимир Сипягин 29 сентября объявил, что покидает свой пост в связи с переходом в Государственную думу. 4 октября президент Владимир Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.