Москва, 5 октября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко обручился. Об этом 5 октября сообщает издание StarHit.

Скриншот с YouTube Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко

Как отмечает издание, Туриченко сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой на свадьбе общей подруги, блогера Марии Солодар. «Она сказала «да», — подписала Солодар публикацию в личном Instagram-аккаунте, в которой показала фотографию с помолвки.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Туриченко на протяжении двух лет тайно встречался с певицей Тиной Кароль. Он не раз признавался, что артистка разбила ему сердце, так как во время их романа завела отношения с другим мужчиной.