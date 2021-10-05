Москва, 5 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Министерство финансов России в среду, 6 октября, проведёт первый в IV квартале 2021 года аукцион по размещению облигации федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с датой погашения 17 марта 2032 года в объеме 10 млрд 58,4 млн рублей по номинальной стоимости.

Согласно ранее представленному Минфином плану по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал ведомство намерено разместить ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.

Напомним, в I квартале текущего года Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму 774,4 млрд рублей, во II квартале — на 858,3 млрд рублей, в III квартале — на 757 млрд рублей.