Токио, 5 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Механизм естественного разложения карминовой кислоты (натурального красного красителя, выделяемого из насекомых) обнаружили исследователи японского университета Цукубы, сообщает 5 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Карминовая кислота синтезируется чешуйчатыми насекомыми кошенили, которые являются паразитами кактусов. Это природное уникальное соединение, в котором сахар связан с несахарной (или агликоновой) молекулярной группой посредством углерод-углеродной связи.

Хотя ранее в кишечных микроорганизмах были идентифицированы ферменты, которые инициируют их расщепление, детали того, как это происходит в природе, до конца не были изучены. Прояснение структуры фермента и пути расщепления были ключевыми моментами, которые исследовательская группа стремилась раскрыть.

«Карминовая кислота широко используется во всем мире как природный краситель красного цвета, но ее метаболический путь в природе никогда не был идентифицирован. Мы провели скрининг и выделили из образцов почвы микроорганизм, катаболизирующий карминовую кислоту, и обнаружили фермент, который мы назвали CarA», — объясняет руководитель исследования, профессор Мичихико Кобаяши.

Исследователи собрали образцы почвы и выделили микроорганизмы, которые могли расти на агаровой пластинке при наличии только карминовой кислоты. Ученые выявили один штамм бактерий под названием 5−2b, в присутствии которого красная окраска карминовой кислоты исчезла.

Эти результаты теперь дают представление о ранее неизвестной биогеохимической циркуляции карминовой кислоты и С-гликозидов в природе.