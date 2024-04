Вашингтон, 5 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Microsoft представила новые игры, которые в скором времени пополнят библиотеку сервиса Xbox Game Pass. Полный список проектов был опубликован 5 октября на официальном сайте компании.

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

В октябре в библиотеку Xbox Game Pass добавят следующие игры: Totally Accurate Battle Simulator, The Procession to Calvary, Visage, Back 4 Blood, Destiny 2: Beyond Light, Ring of Pain, The Riftbreaker и The Good Life. При этом уже 15 октября 2021 года сервис покинут: Gonner 2, Heave Ho, Katana Zero, Scorugebringer, Tales of Vesperia: Definitive Edition и The Swords of Ditto.

Добавим, что кооперативный экшен Back 4 Blood появится в Xbox Game Pass прямо в день своего релиза — 12 октября 2021 года.