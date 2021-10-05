София, 5 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В Болгарии около 60 тысяч детей в возрасте до шести лет проживают в условиях крайней бедности и не имеют возможности дальнейшей полноценной интеграции в болгарское общество. Об этом говорится в заявлении Фонда социальных альтернатив (ФСА) Болгарии, передает 5 октября БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нищета

Согласно данным социологического исследования, проведенного ФСА в июле — сентябре нынешнего года, из-за нехватки средств у родителей детские дошкольные заведения не посещают до 15% детей.

«В обозримом будущем эти дети не смогут получить качественное образование и найти работу, — заявила активист Фонда Искра Стойкова. — Следовательно, сегодня основной задачей как правительства Республики Болгария, так и независимых общественных структур должна стать забота о малообеспеченных семьях».

Тем не менее, по словам аналитиков, на данный момент ни одна из действующих социальных программ нынешнего временного правительства Болгарии ощутимых результатов не приносит.

Ранее эксперты Европейского союза, проводившие мониторинг уровня жизни граждан республики в болгарских регионах, пришли к выводу о необходимости выделения дополнительных средств на поддержку системы детских садов и начальных школ Болгарии. Ответа на соответствующий запрос временное правительство Республики Болгария не дало.