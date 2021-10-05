Брдо, Словения, 5 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти встретился перед началом саммита ЕС — Западные Балканы 5 октября в Словении с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом Курти сообщил на своей странице в «Твиттере».

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

"Мы обсудили двухсторонние отношения и сотрудничество во многих областях, включая и сектор безопасности», — заявил Курти.

Напомним, что на саммите в Словении собрались президенты и премьер-министры стран-членов ЕС и стран Западных Балкан. По настоянию Испании, которая не признает независимость Косово, в ходе встречи не будет демонстрироваться государственная символика стран-участниц.