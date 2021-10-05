Кэри, США, 5 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite стартовало специальное событие «Fortnite: Кошмары — 2021», приуроченное к празднованию Хэллоуина. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте игры.

Хэллоуин на Fortnite

В рамках празднования, которое продлится до 1 ноября 2021 года, игроков ждут уникальные облики для персонажей, новые тематические карты и возвращение некоторых временных режимов. Событие закончится фестивалем короткометражных фильмов под названием «Кошмарнометражки».

Напомним, что Fortnite — это многопользовательский экшен, разработанный американской компанией Epic Games. В игре есть два основных режима: «Сражение с бурей» и «Королевская битва».