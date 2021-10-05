Москва, 5 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по состоянию на 1 октября составил 13 трлн 898,52 млрд рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Такие данные приводит пресс-служба Минфина России.

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По состоянию на 1 сентября объём ФНБ составлял 14 трлн 016,99 млрд рублей, или 12,1% от прогнозируемого объёма ВВП. Таким образом, за месяц он сократился на 118,47 млрд рублей.

При этом объём ликвидных активов ФНБ сократился с 8,478 трлн рублей (7,3% ВВП) в начале сентября до 8,280 трлн рублей (7,2% ВВП) на начало октября.

Согалсно данным Минфина, по состоянию на 1 октября на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России было размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен и 226 млрд 648 млн китайских юаней, а также 405 тысяч 708,4 кг золота в обезличенной форме и 337,5 млн рублей. На депозитах в ВЭБ. РФ было размещено 531 млрд 760,9 млн рублей.